«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией сервисный центр в Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 200 кВт мощности организации, занимающейся сервисным обслуживанием техники, оборудования и другой продукции в Пустомержском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области.

Энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, установили силовой трансформатор номиналом 250 кВА, смонтировали воздушную линию электропередачи с самонесущими изолированными проводами 10 кВ, а также интеллектуальную систему учета электроэнергии.

Особенность самонесущего изолированного провода – в защищенности от внешнего воздействия. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе электросетевых услуг «Портал-ТП.рф».