«Россети Ленэнерго» переустраивают электросети на трассе ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Специалисты «Россети Ленэнерго» выполняют переустройство электросетевой инфраструктуры на участках прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Работы проводятся в координации с ОАО «РЖД» в рамках соглашения о компенсации нарушенного права собственности.

На период переустройства объектов электросетевого хозяйства предусматривается создание временных схем электроснабжения. Они должны обеспечить надёжное энергоснабжение существующих жилых кварталов и промышленных зон во время проведения работ.

В рамках проекта выполняется монтаж анкерно-угловых металлических опор. Конструкция предназначена для размещения двух независимых трёхфазных цепей линии электропередачи напряжением 110 кВ и рассчитана на нагрузки от натяжения проводов и тросов вдоль и поперёк трассы воздушной линии.

Опора оснащена тросостойками для крепления двух грозозащитных тросов. Высота конструкции составляет 41,7 метра, масса превышает 11,7 тонны.