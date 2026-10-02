«Россети Северный Кавказ» узаконили размещение ВОЛС на более чем 6,3 тысячи опор ЛЭП в Кабардино-Балкарии

4 часа назад
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Источник:
Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» с начала 2026 года выявили незаконный подвес волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 7 021 опоре линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 и 10 кВ в Кабардино-Балкарии. Нарушения зафиксированы во всех 10 районах республики.

За отчетный период энергетики легализовали размещение оптоволоконного кабеля на 6 369 опорах ЛЭП: заключили договоры с пятью интернет-провайдерами и подписали дополнительное соглашение с телекоммуникационной компанией. По остальным выявленным фактам готовятся документы для перевода оборудования в правовое поле.

«Специалисты филиала систематически проводят рейды по выявлению незаконных подвесов ВОЛС в населенных пунктах, ведут разъяснительные беседы и заключают договоры с интернет-провайдерами. Подобные превентивные меры необходимы в первую очередь для безопасности жителей и повышения надежности электроснабжения региона», – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» Резуан Загаштоков.

Несанкционированный подвес ВОЛС на опорах ЛЭП представляет угрозу для стабильного функционирования энергосистемы региона. Наличие стороннего оборудования затрудняет выполнение плановых ремонтных и восстановительных работ, может привести к технологическим нарушениям и перебоям в электроснабжении потребителей. Кроме того, работы специалистов организаций-нарушителей без соответствующей квалификации и соблюдения техники безопасности на энергообъектах под напряжением могут привести к несчастным случаям.  

Филиал «Каббалкэнерго» напоминает: сообщить о самовольном монтаже линий связи на опорах ЛЭП можно по круглосуточному бесплатному номеру горячей линии: 8 800 220 0 220 (или 220 – с мобильных устройств). Анонимность гарантируется.

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