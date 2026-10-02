«Россети Урал» подключили к сетям новые котельные в Пермском крае

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» обеспечили электроснабжение пяти новых котельных в поселке Зюкайка Верещагинского муниципального округа.

В ходе реализации мероприятий по технологическому присоединению энергетики установили три столбовые подстанции, смонтировали порядка 300 метров воздушной линии электропередачи 10 кВ. Это позволило выдать запрошенную мощность в объеме почти 180 кВт.

Новые блочно-модульные котельные обеспечат надежное теплоснабжение около 1,5 тысячи жителей и 11 социальных объектов. Уже в новом отопительном сезоне поселок перейдет на современное оборудование.

Работы по обновлению системы теплоснабжения в Зюкайке выполнены в рамках региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры.