Специалисты «Россети Сибирь» с начала года выявили почти 20 000 случаев бездоговорного размещения линий связи на Алтае

С начала этого года сотрудники филиала «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» обнаружили 19 696 опор линий электропередачи (ЛЭП) в Алтайском крае и Республике Алтай, на которых размещены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) без заключения соответствующего договора.



Энергетики регулярно совершает обходы территории обслуживания для того, чтобы обнаружить бездоговорные размещения ВОЛС на опорах ЛЭП. Эта работа необходима, потому что несанкционированное вмешательство в работу электросетевого комплекса сторонних лиц, в том числе размещение подвесов ВОЛС, может привести к аварийным ситуациям, технологическим нарушениям, несчастным случаям.

«Самовольное размещение постороннего оборудования затрудняет проведение ремонтов и технического обслуживания энергообъектов. Размещение оптоволокна возможно только при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности. К сожалению, многие операторы связи действуют самостоятельно, размещая свои подвесы на опорах ЛЭП без согласования с электросетевой компанией. В итоге им приходится или оформлять ВОЛС легально, или демонтировать», – пояснил начальник производственного отделения корпоративных и технологических информационных систем управления филиала «Алтайэнерго» Андрей Таскин.

Специалисты филиала «Алтайэнерго» не первый год ведут активную работу по выявлению случаев бездоговорного использования опор линий электропередачи. Провайдерам и операторам связи энергетики предлагают заключить официальный договор или демонтировать оборудование. В 2025 и 2026 годах алтайским энергетикам удалось легализовать подвесы на 48 859 опорах ЛЭП. Всего на Алтае на сегодняшний день легализовано оптоволокно на 171 044 опорах ЛЭП. Эта работа будет продолжаться и далее.



Для легализации ВОЛС необходимо письменно обратиться за выдачей технических условий и заключить договор. Соответствующий запрос нужно направить по адр ниесу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, с. 3, «БЦ Диапазон», АО «Россети Цифра» или на электронную почту: info@rosseti.digital.