В Омске состоялось заседание секции научно-технического совета «Россети Сибирь»

В филиале «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» провели заседание секции научно-технического совета «Технологии и оборудование для автоматизации систем управления». На протяжении двух дней специалисты «Россети Сибирь» из разных регионов, ведущие российские разработчики и производители оборудования для электроэнергетики обсуждали современные технологические разработки и обменивались опытом.

Основной целью работы секции научно-технического совета (НТС) стал поиск лучших решений для повышения надежности и эффективности управления электросетевыми объектами. Особое внимание участники уделили возможностям практического применения разработок на объектах «Россети Сибирь».



В первую очередь были рассмотрены решения в области релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики, автоматизации подстанций, телемеханики и систем сбора и передачи информации. Было уделено внимание автоматизированным проверкам устройств РЗА с применением комплексов РЕТОМ, технические решения для повышения надежности и безопасности энергообъектов. Также участники НТС рассмотрели вопросы автоматизации подстанций напряжением 6–110 кВ, новое поколение устройств серии «Сириус», решения НПП «ЭКРА» для создания систем сбора и передачи информации на подстанциях 6–110 кВ, а также технологии для оснащения новых и реконструируемых объектов электросетевого комплекса «под ключ».

Отдельный блок был посвящен развитию отечественных программно-технических решений. В частности, специалисты обсудили возможности импортозамещения оборудования и программного обеспечения верхнего и станционного уровней АСУ ТП, применение доверенных программно-аппаратных комплексов, промышленных операционных систем, современных SCADA-систем и цифровых протоколов обмена данными.

Представители компаний-производителей оборудования рассказали о решениях для селективного определения поврежденного фидера при однофазных замыканиях на землю, о системах автоматизированного мониторинга РЗА и АСУ ТП, точной синхронизации времени, повышении наблюдаемости энергосистемы, оперативном восстановлении подстанций и подготовке специалистов.

«Для «Россети Сибирь» проведение таких заседаний имеет большое практическое значение. Это возможность напрямую обсудить с разработчиками и производителями реальные задачи эксплуатации, требования к оборудованию и перспективы его применения. Такой профессиональный диалог помогает быстрее находить технические решения, соответствующие потребностям сетевого комплекса», — отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению «Россети Сибирь» Владислав Лямин.

Современные системы автоматизации являются важнейшей частью цифрового развития электросетевого комплекса. В ходе заседания это подчеркнул начальник ситуационно-аналитического центра «Россети Сибирь» Артём Капицкий: «Надежность оперативного управления напрямую зависит от качества, достоверности и доступности технологической информации. Представленные решения позволяют развивать наблюдаемость объектов, повышать скорость анализа режимов и аварийных событий, а также совершенствовать взаимодействие между энергообъектами и центрами управления».



Приглашенные участники отметили важность открытого взаимодействия между сетевыми компаниями и производителями оборудования.

«Такие площадки позволяют производителям получать обратную связь от специалистов, которые ежедневно эксплуатируют оборудование и знают реальные потребности энергосистемы. Прямое общение помогает точнее формировать технические решения, совершенствовать продукцию и ускорять внедрение востребованных технологий», — отметил генеральный директор ООО «ЭКРА-Сибирь» и ООО «ЭКРА-Восток» Степан Юров.

По итогам работы секции НТС участники обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития автоматизации электросетевых объектов, повышении эффективности отечественных решений и расширении взаимодействия между «Россети Сибирь», научно-техническим сообществом и предприятиями электротехнической отрасли.

В компании «Россети Сибирь» уделяют большое внимание работе научно-технического совета. Заседания секции по автоматизации систем управления проводится ежегодно. Мероприятие в Омске стало важным событием, создавшим условия для открытого профессионального диалога между пользователями оборудования и его разработчиками. В результате будут выработаны практические решения, которые повысят надежность и эффективность электроснабжения потребителей в регионах Сибири и Дальнего Востока.