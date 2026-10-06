Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мома обойдется почти в 1,3 млрд рублей

В аэропорту Мома (Республика Саха, Якутия) проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Подрядчика для выполнения работ выберут до 21 октября 2026 года. Стоимость контракта составит 1,3 млрд рублей, средства выделят из федерального бюджета, сообщает портал RosTender.info.

Аэропорт Мома – ключевой транспортный узел для северных районов Якутии. Покрытие аэродрома работает в экстремальных климатических условиях: перепады температур, вечная мерзлота и высокая нагрузка от тяжелых самолетов приводят к появлению трещин и деформаций.

Подрядчик заменит изношенные плиты, усилит основание полосы и обновит дренажную систему. Это позволит принимать современные типы воздушных судов и повысит уровень безопасности полетов. Победитель приступит к работам сразу после подписания договора. По контракту все строительно-монтажные работы завершат не позднее 30 ноября 2029 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.