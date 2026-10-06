На западе Москвы появится новый деловой центр со ступенчатым силуэтом

Согласована архитектурная концепция административно-делового комплекса в районе Дорогомилово Западного административного округа столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здание возведут по адресу: улица Неверовского, владение 8, в рамках реализации программы комплексного развития территорий.

«Бизнес-центр площадью 56 тысяч квадратных метров будет включать два корпуса переменной этажности – 14 и 19 этажей. Пространственное решение здания будет строиться на переходе от общего монументального основания к более свободному и сложному завершению: по мере подъема меняется контур этажей, возникают уступы и террасы. Первые этажи, отведенные под инфраструктуру, станут связующим элементом комплекса. Здесь предусмотрены помещения для торговли, общественного питания и других сервисов. Главный вход в бизнес-центр запроектирован как сквозное пространство, которое ориентировано на проспект Багратиона и Проектируемый проезд № 1009. Новый объект даст возможность создать на западе Москвы более 4,5 тысячи новых рабочих мест», – отметил Владислав Овчинский.

Ступенчатая геометрия сформирует выразительный силуэт здания при восприятии с магистрали. Крупноформатное остекление образует регулярную поверхность фасада, в которую в шахматном ритме интегрированы вентиляционные створки. Строгая фасадная сетка выступит противовесом сложной геометрии объемов: чем активнее меняется объем, тем сдержаннее остается его обрамление.

Территорию вокруг комплекса благоустроят с организацией озелененных пешеходных маршрутов, зон отдыха и общественных пространств без ограждений. В результате объект органично впишется в сложившуюся окружающую застройку: открытые первые этажи и благоустройство сформируют дополнительные точки притяжения и места отдыха для сотрудников и горожан.

Бизнес-центр построят в непосредственной близости от Кутузовского проспекта. Объект будет обеспечен развитой транспортной инфраструктурой: в пешей доступности станции метро «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий, станция Поклонная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), а также станция «Багратионовская» Филевской линии.

Архитектурную концепцию административно-делового комплекса разработало бюро Kleinewelt Architekten, девелопер проекта – компания STONE.

Возведение в Москве общественно-деловых объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».