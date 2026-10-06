Новую ЛЭП Румыния–Молдавия назовут Trump Liberty Line

Новую высоковольтную линию электропередачи, которая соединит энергосистемы Молдавии и Румынии, назовут Trump Liberty Line в честь президента США Дональда Трампа. Правительство Соединённых Штатов предоставит на реализацию проекта безвозмездное финансирование в размере $130 млн.

«Этот проект, поддержанный инвестициями правительства США, укрепит энергетическую безопасность и независимость Молдавии, расширит возможности для американских компаний и технологий в различных секторах и углубит экономическое партнерство между США и Республикой Молдавии»,— указано в заявлении посольства США в Молдавии.

На данный момент создана рабочая группа в Кишиневе, которая позволит перейти к следующему этапу проекта. В его разработке участвуют Минэнерго Молдавии и посольство США, а также молдавская компания Moldelectrica и американская компания Black & Veatch.

ЛЭП 400 кВ Страшены–Гутинаш станет третьей, объединяющей два государства. Ее протяженность составит 190 км, более 70 км из них пройдут по территории Молдавии, еще 120 км — по территории Румынии.

Две другие линии, которые соединяли Румынию и Молдавию, Бельцы—Сучава и Вулканешты—Кишинёв, ранее отключались по различным причинам. Последняя в марте 2026 года временно осталась без напряжения после атак на объекты электроэнергетики Украины.