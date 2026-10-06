В Госдуму внесён законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний

Минфин России и представители бизнеса согласовали компромиссный вариант механизма налога на сверхдоходы для компаний горно-металлургического комплекса. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов, передаёт ПРАЙМ.

«Мы на самом деле очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом и нашли компромисс по налогу на сверхдоходы. Их больше всего этот налог волновал. Сделали так, что те, у кого всплески есть, там их и сгладили», — заявил Антон Силуанов.

Законопроект № 618-9 «О налоге на сверхдоходы» внесён Правительством РФ в Государственную Думу 30 сентября 2026 года. Согласно официальной карточке документа, его рассмотрение запланировано на 29 октября.

Как сообщает «Интерфакс», налог предлагается рассчитывать исходя из объёма добытого полезного ископаемого и превышения его средней цены в 2026–2028 годах над средней ценой 2025 года. Для расчётов за 2027 и 2028 годы базовая цена будет индексироваться с коэффициентами 1,1 и 1,21 соответственно. Если рост средней цены составит менее 10%, обязанность по уплате налога не возникнет.

Общая ставка налога должна составить 30%, для золота предусмотрена ставка 20%. Механизм распространят на отдельные виды руд чёрных и цветных металлов, включая алюминий, медь, никель, свинец и цинк, а также горно-химическое сырьё и полупродукты, содержащие драгоценные металлы. Размер платежа ограничат 15% выручки по соответствующему виду полезного ископаемого за вычетом начисленного налога на добычу полезных ископаемых.

Уплачивать налог предполагается в 2027–2029 годах. Для крупных платежей предусмотрена рассрочка: часть суммы, превышающую установленные доли выручки, компании смогут перенести на 2029 год. Именно этот механизм должен сгладить резкое увеличение налоговой нагрузки в отдельные периоды.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей критиковал предложенную модель. Как писал «Коммерсантъ», в РСПП обращали внимание на ретроспективный характер расчёта и невозможность заранее учесть налог при планировании деятельности в 2026 году. Бизнес также опасался распространения платежа на компании с низкой рентабельностью или убытками.

Согласно пояснительным материалам к бюджетному пакету, поступления от налога на сверхдоходы горно-металлургических компаний могут составить около 200 млрд рублей ежегодно в 2027–2029 годах.