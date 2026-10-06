В Орехово-Зуеве увеличили мощность электроснабжения для школы на 1,3 тыс. мест

В Орехово-Зуеве увеличили мощность электроснабжения средней школы № 16. Школа рассчитана на 1,3 тыс. учащихся. Проведенные работы позволят образовательной организации использовать дополнительное оборудование и инженерные системы. Работы выполнены в конце сентября в рамках договора технологического присоединения к электросетям компании.

Специалисты «Мособлэнерго» смонтировали два прибора учета электроэнергии, обеспечивающих точный и прозрачный контроль потребления электричества, провели ревизию и наладку оборудования подстанции для распределения электроэнергии, а также выполнили необходимый комплекс пусконаладочных работ.

Ранее школа была подключена к электросетям с разрешенной мощностью 403 кВт по второй категории надежности. После выполнения работ разрешенная мощность увеличилась до 460 кВт. Это позволит школе обеспечить работу учебных кабинетов, освещения, компьютерного оборудования и других систем.

«Увеличение мощности электроснабжения школы № 16 в Орехово?Зуеве — важный шаг для создания надежной и современной инфраструктуры образования. Мощность выросла с 403 до 460 кВт, что позволит школе задействовать расширенный набор оборудования: от компьютерных классов до инженерных систем. При этом обеспечен прозрачный контроль потребления — установлены приборы учета, проведена ревизия и наладка подстанционного оборудования. Работы завершены в конце сентября в рамках договора технологического присоединения», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Благодаря выполненным мероприятиям электроснабжение школы № 16, расположенной на улице Мадонской в г. Орехово-Зуево, осуществляется по обновленной схеме, рассчитанной на современные потребности образовательного процесса.