В Приморском крае открыто движение по новой инфраструктуре в пункте пропуска Краскино

В Приморском крае прошла торжественная церемония запуска движения по новой инфраструктуре автомобильного пункта пропуска Краскино на границе с Китайской Народной Республикой. В мероприятии в режиме видеосвязи принял участие Министр транспорта Андрей Никитин. Также в открытии участвовали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, руководитель ФГКУ Росгранстрой Дмитрий Бойков, руководитель Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев, руководитель департамента пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России Алексей Трубецкий.

Пункт пропуска Краскино входит в перечень приоритетных объектов модернизации приграничной инфраструктуры. В прошлом году через него было пропущено 73,8 тыс. транспортных средств.

Андрей Никитин подчеркнул, что запуск движения по новой инфраструктуре – важная часть работы по расширению транспортных коридоров России на Востоке. Краскино – стратегический объект для развития внешней торговли и укрепления партнерства с Китайской Народной Республикой.

«Динамика говорит сама за себя: только за первые 5 месяцев этого года товарооборот с Китаем вырос на четверть. Наша задача – опережающими темпами создавать надежную инфраструктуру. В рамках масштабной программы по модернизации пунктов пропуска расшиваем узкие места на приграничной сети. Вслед за погранпереходом Пограничный вводим в строй Краскино, а в активной фазе реконструкции находится Забайкальск – крупнейший пункт пропуска на границе с Китаем», – отметил Министр.

Масштабная реконструкция автомобильного пункта пропуска Краскино длилась два с половиной года. За это время возведено порядка 60 зданий и титульных сооружений, обустроено 16 полос для движения транспорта, смонтировано более 100 единиц современного технологического оборудования. Работы проводил подрядчик – холдинг Росэл Госкорпорации Ростех.

Глава Минтранса напомнил, что работы выполнены с учетом поручения Президента России – сократить время досмотра грузового транспорта в пунктах пропуска до десяти минут.

«Создана основа для достижения этой планки в перспективе. Пропускная способность пункта увеличилась в четыре раза – до 750 автомобилей в сутки. Всё это гарантирует ритмичность поставок и дает мощный импульс развитию Приморья и международной торговли на восточном направлении», – добавил он.

Олег Кожемяко отметил, что Краскино – важнейшая составляющая международного транспортного коридора Приморье-2, связывающего регион с китайской провинцией Цзилинь.

«Погранпереход существенным образом расширяет грузопоток и возможности пассажирского сообщения, позволяет развивать туристическое направление. Уверен, что это даст импульс нашим отношениям с ближайшей провинцией, позволит поднять уровень международных отношений между Россией и Китаем», – сообщил глава Приморья.

На грузовом направлении впервые установлен портальный инспекционно-досмотровый комплекс, объединенный с весогабаритным. Благодаря такому инновационному подходу контроль веса и сканирование автомобиля можно выполнять одновременно, что позволит ускорить процесс прохождения контрольных процедур.

Как подчеркнул Валерий Пикалёв, повышение пропускной способности погранпереходов, расположенных на Дальнем Востоке, имеет стратегическое значение в текущих геополитических условиях.

«Автомобильный пункт пропуска «Краскино» – один из ключевых на границе с Китаем, он является важнейшим звеном в развитии торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Объект отвечает всем обязательным требованиям. Современные системы инструментального контроля позволят обеспечить эффективный государственный контроль на границе и, безусловно, выполнить поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по сокращению типового времени досмотра грузового транспорта», – сказал руководитель ФТС России.

На пассажирском направлении возведено современное здание с комфортными залами для досмотровых процедур и оформления граждан. Оно оснащено высокотехнологичным оборудованием, кабинами паспортного контроля, системами радиационного контроля и другими техническими средствами.

Алексей Трубецкий сообщил, что Погранслужба ФСБ России готова осуществлять пограничный контроль, взаимодействовать с другими государственными контрольными органами, обеспечивая бесперебойный пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу.

«Уверены, что сегодняшнее событие окажет положительное влияние на дальнейшее развитие экономических, культурных и иных связей с нашим стратегическим соседом в регионе – Китайской Народной Республикой», – сказал он.

Руководитель ФГКУ Росгранстрой Дмитрий Бойков доложил о готовности пункта пропуска к работе.