«Росатом» запустил в Московском регионе свою вторую гигафабрику накопителей энергии

6 октября Топливный дивизион «Росатома» ввел в промышленную эксплуатацию гигафабрику по производству литийионных накопителей энергии для электротранспорта и стационарных энергосистем. Новое предприятие стало частью первого в стране роботизированного кластера по производству электробатарей.

В торжественной церемонии открытия кластера приняли участие Президент России Владимир Путин (в режиме видеоконференции), генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, мэр Москвы Сергей Собянин, директор бизнес-направления «Накопители энергии» Топливного дивизиона «Росатома» Анастасия Михайлова.

Запуск нового производства мощностью 4 ГВт*ч в год стало очередным важным этапом в формировании в России новой промышленной отрасли накопителей энергии. «Росатом» одним из первых в стране начал системно развивать разработку и производство литийионных батарей. В конце 2025 года в Калининградской области была введена в опытно-промышленную эксплуатацию первая российская гигафабрика (в составе Топливного дивизиона «Росатома») аналогичной производственной мощностью. Оба предприятия включают основные стадии производства — от подготовки материалов для аккумуляторной ячейки до выпуска модулей и готовых батарей.

Производственная мощность одной гигафабрики позволяет выпускать 18 млн аккумуляторных ячеек и 50 тыс. тяговых батарей в год. На московском заводе установлено более 1,4 тыс. единиц высокотехнологичного оборудования и свыше 450 роботов, уровень автоматизации достигает 95%, а общая протяженность технологических линий составляет 2,5 км. Во время тестовых испытаний производственных линий было изготовлено порядка 20 батарей для электромобиля «Атом», около 600 батарейных модулей и свыше 40 тыс. акуммуляторных ячеек.

«В любой своей работе, будь то атомная энергетика или новые направления деятельности, «Росатом» придерживается принципа создания полной производственной цепочки и замкнутого сырьевого цикла. В области систем накопления энергии мы формируем вертикальную интеграцию, от добычи литиевого сырья до переработки батарей, в том числе уже после их повторного применения. При этом литий, никель и кобальт, извлеченные из переработанных аккумуляторов, планируем возвращать в производственную цепочку. Так же системно мы подходим к развитию смежной отрасли электромобильности. Помимо батарей для разных производителей электротранспорта, мы уже поставляем первые интегрированные электроприводы российского производства для автомобиля «Атом», одновременно развиваем электрозарядную инфраструктуру, в том числе с применением накопителей энергии», — отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Фундаментом для проекта московской гигафабрики «Росатома» стал долгосрочный офсетный контракт, заключенный в сентябре 2023 года между ГУП «Мосгортранс» и Топливным дивизионом «Росатома». Соглашение гарантирует закупку городом в течение шести лет тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, электромобилей и речных электросудов. В рамках проекта Москва взяла на себя обязательства по строительству производственных зданий, а «Росатом» - оснащение завода современным оборудованием, его запуск и дальнейшую эксплуатацию.

До конца 2027 года на базе московского кластера планируется создать первый в России центр испытаний и сертификации систем накопления энергии полного цикла. Он позволит проводить необходимые процедуры внутри страны и избавит отечественных производителей от необходимости проходить соответствующие испытания за рубежом. Создание собственной испытательной базы станет важным элементом формирования независимой системы подтверждения безопасности и эксплуатационных характеристик отечественных аккумуляторных систем.

«Росатом» также формирует компетенции по обслуживанию батарей на протяжении всего срока их эксплуатации, включая диагностику, контроль состояния и определение дальнейшего сценария использования. Такой подход позволяет рассматривать батарею не просто как готовое изделие, а как объект управления на протяжении всего жизненного цикла. После завершения эксплуатации в электротранспорте аккумулятор при сохранении необходимых характеристик может быть использован повторно — например, в качестве стационарного накопителя энергии для объектов городской и промышленной инфраструктуры.

Основы для формирования национальной системы требований к безопасности аккумуляторных производств также закладывались «Росатомом» совместно с МЧС России еще до запуска московского предприятия. На площадке были проведены натурные огневые испытания, по итогам которых разработаны первые в стране специальные технические условия по пожарной безопасности предприятий такого типа, применимые в дальнейшем на территории России.

Системы накопления энергии – одна из наиболее перспективных отраслей нового технологического уклада. Литийионные батареи уже массово применяются в элетротранспорте, от легковых автомобилей и грузовиков до автобусов и катеров, а также в производстве различной спецтехники: погрузчиков, складских и логистических машин, горно-шахтного оборудования, логистических роботов и др. Все шире накопители используются и в электроэнергетике. Системы оперативного постоянного тока обеспечивают бесперебойное питание важных производственных объектов, а системы накопления энергии сглаживают график нагрузки и помогают экономить на электроэнергии.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru