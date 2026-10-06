«Россети Юг» обеспечили электроэнергией новый детский сад в Адыгее

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» подключили к электрическим сетям новый детский сад в ауле Кошехабль Республики Адыгея. Дошкольному учреждению выделено 265 кВт мощности.

Для технологического присоединения социального объекта специалисты Адыгейских электрических сетей смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА с применением современных отечественных материалов и оборудования. Также они проложили участок воздушной линии электропередачи 0,4 кВ и установили прибор учёта электроэнергии.

Детский сад рассчитан на 100 мест и возведен в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В нем предусмотрены все условия для комфортного пребывания и развития дошколят: групповые помещения со спальными комнатами, спортивный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки, а прилегающая территория обустроена игровыми площадками и навесами.

Энергетики напоминают: подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно через Портал-ТП.РФ, на котором возможно отслеживать ход ее рассмотрения. По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами, можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (для набора с мобильных устройств), звонки по России – бесплатные.