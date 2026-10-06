«Россети Урал» определили предварительную причину нарушения электроснабжения части жителей города Озерска

Специалисты челябинского филиала «Россети Урал» в непрерывном режиме ведут аварийно-восстановительные работы на объектах распределительной сети города Озерска. Из-за похолодания, отсутствия в жилых домах отопления и горячего водоснабжения произошло резкое увеличение токовой нагрузки на энергооборудование, которое спровоцировало локальное технологическое нарушение в кабельной сети 6 кВ.

Сейчас в аварийно-восстановительных работах задействованы 20 специалистов и девять единиц спецтехники. Для подачи электроэнергии социально значимым объектам уже используются семь резервных источников электроснабжения общей мощностью 1 490 кВт. Ситуация осложняются тем, что технологическое нарушение произошло на кабельных линиях электропередачи (ЛЭП): для поиска и локализации места повреждения оборудования персоналу требуется дополнительное время.

Отметим, что электросетевой комплекс города Озерск несколько лет назад был приобретен компанией «Россети Урал» в собственность у частной организации. При оценке состояния ЛЭП и других энергообъектов отмечался значительный износ оборудования, требовалось вложение сил и средств в обновление инфраструктуры.

В ходе эксплуатации сетей энергетики сталкивались с технологическими нарушениями в работе кабельных линий электропередачи из-за изношенности сетей, также неоднократно фиксировались факты несанкционированного производства работ в охранных зонах ЛЭП коммунальными службами города, что также приводило к повреждениям оборудования и нарушениям электроснабжения потребителей.

Отметим, что сегодня в Озерске функционирует участок по ремонту и эксплуатации оборудования, в котором трудятся 35 человек. В их распоряжении имеется несколько бригадных автомобилей и одна электролаборатория. Также дополнительно может привлекаться спецтехника и персонал из Кыштымского района электрических сетей.

За период с 2024 по 2026 годы компания «Россети Урал» направила на выполнение ремонтных работ данного электросетевого комплекса более 20 миллионов рублей. Специалисты произвели вырубку и опиловку веток деревьев, расчищено 0,6 гектара просек воздушных ЛЭП. На линиях электропередачи 0,4-10 кВ заменено 57 опор и 114 изоляторов, выполнено более ста ремонтов кабельных ЛЭП 0,4-10 кВ.