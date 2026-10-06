«Московская верфь» готовится к закладке четырёх электросудов серии «Москва 3.0»

В ближайшее время на "Московской верфи" будут заложены четыре электросудна серии "Москва 3.0". Об этом написал 5 октября в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.



Как напомнил градоначальник, летом 2026 года корабелы "Московской верфи" приступили к строительству четырёх первых электросудов "Москва 3.0".



Всего же до конца 2028 года планируется спустить на воду до 14 электросудов этой серии.

«Таким образом, постепенно «Москва 3.0» станет экологичной заменой старому прогулочному флоту, который сегодня насчитывает более 160 теплоходов возрастом от 40 лет», – пишет Сергей Собянин.

Сегодня в работе у столичных корабелов находятся две модели – "Москва 1.0" для регулярных речных маршрутов и прогулочное судно "Москва 3.0".



Напомним, "Московская верфь" приступила к работе в ноябре 2025 года, когда на предприятии было заложено первое электросудно проекта "Москва 1.0".