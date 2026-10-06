На освещение трасс в ЛНР направят более 1 млрд рублей

На дорогах Р-150 и Р-260 в Луганской Народной Республике установят систему освещения. Работы пройдут на участках, соединяющих Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк и Мариуполь, а также на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск. Начальная максимальная цена контракта превышает 1 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Монтаж фонарей повысит безопасность движения в темное время суток и снизит аварийность на оживленных федеральных магистралях. Новое освещение позволит водителям лучше ориентироваться на дороге и вовремя замечать препятствия.

Финансирование выделят из федерального бюджета. Подрядчика выберут до 21 октября 2026 года. Победитель начнет работы сразу после подписания документов и завершит их до 30 ноября 2028 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.