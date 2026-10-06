«Россети Юг» обеспечили электроснабжение нового жилого дома в Волгограде

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» выполнили технологическое присоединение к электросетям нового жилого дома в Советском районе города Волгограда. Общая мощность присоединенного оборудования составила почти 230 кВт.

Комплексная жилая застройка в районе ведется в рамках федерального проекта «Жилье». Здание уже возведено и представляет собой 9-этажный двухподъездный дом на 119 квартир с благоустроенной территорией.

Для подключения многоквартирного дома к сетям компании специалисты филиала построили две линии электропередачи общей протяженностью 350 метров. Установленное энергооборудование российского производства отвечает всем современным техническим требованиям и позволит обеспечить будущих жителей надежным электроснабжением.