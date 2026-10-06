Завершена разработка грунта монтажно-щитовой камеры на стройплощадке станции «Десна»

Ведется сооружение монтажно-щитовой камеры для проходки перегонных тоннелей от станции «Десна» в сторону станции «Кедровая» Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станция “Десна” Троицкой линии метро расположится вдоль Калужского шоссе, на пересечении Центральной улицы и шоссе Ракитки. В настоящий момент в полном объеме выполнены разработка грунта и крепление монтажно-щитовой камеры, ведутся монолитные работы. Из стартового котлована будет вестись проходка правого и левого перегонных тоннелей в сторону станции “Кедровая”, строящейся на пересечении Калужского шоссе и 1-й Нововатутинской улицы. Протяженность перегона между станциями составит более 2,3 километра», – рассказал Владимир Ефимов.

Южный участок Троицкой линии пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка. На нем будет расположено шесть станций:

«Сосенки»;

«Ракитки»;

«Десна»;

«Кедровая»;

«Ватутинки»;

«Троицк».

«Троицкая линия станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро, а также основой транспортного каркаса ТиНАО. Благодаря ей на 20 процентов разгрузятся востребованные станции Сокольнической, Калужско-Рижской и Бутовской линий. Сегодня изумрудной линией ежедневно пользуются почти 100 тысяч пассажиров. После полного запуска этот показатель достигнет 350 тысяч человек, а транспортная доступность улучшится у более чем 1,2 миллиона жителей столицы», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Соседняя с «Десной» станция «Ракитки» расположится в районе пересечения Летовской улицы с улицей Летовского Ополчения, недалеко от парка «Летова тропа» и школы «Летово».

«На станции “Ракитки” завершено устройство форшахты, ведутся работы по сооружению ограждающих конструкций котлована. Кроме того, начаты разработка и крепление котлована», – уточнил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Запуск южного участка Троицкой линии метро позволит соединить историческую часть города и платформу ЗИЛ Московского центрального кольца с Троицком, значительно улучшит транспортную доступность района и сделает поездки быстрее и комфортнее для тысяч москвичей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что новый вестибюль станции Большой кольцевой линии метро «Рижская» выполнят в футуристичном стиле. В 2026 году Московскому метрострою исполнилось 95 лет. Специально к этой дате на портале mos.ru опубликован лендинг, посвященный отечественной отрасли метростроения.