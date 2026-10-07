Калужско-Рижскую линию метро планируется продлить до Мытищ

Калужско-Рижскую линию метро планируется продлить за пределы МКАД – до городского округа Мытищи. Одноименная станция появится там до 2035 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласно объявленным мэром Москвы планам, семь радиальных линий московского метро планируется продлить за пределы МКАД до 2035 года. Одна из них – Калужско-Рижская. Она протянется на 3,5 километра от станции «Медведково» до Мытищ. Точное расположение новой станции будет определено на этапе подготовки проекта планировки линии метро. Благодаря продлению Калужско-Рижской линии метро столица станет ближе для жителей городского округа Мытищи с прогнозируемым населением 540 тысяч человек, а также прилегающих населенных пунктов Подмосковья. Запуск участка позволит также снизить нагрузку на Ярославское шоссе и Ярославское направление Московской железной дороги», – рассказал Владимир Ефимов.

Продление радиальных линий за МКАД стало возможным благодаря запуску в последние годы Московского центрального кольца, Большой кольцевой линии метро и Московских центральных диаметров, куда перешла часть пассажиропотока.

«Продление Московского метрополитена в область сделает передвижения жителей удобнее и комфортнее. Поездки станут примерно в два раза быстрее, появятся десятки новых маршрутов для мультимодальных поездок. Ежедневно станцией “Мытищи” будут пользоваться более 50 тысяч пассажиров. Время в пути до центра столицы для них сократится в среднем на 30 минут», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что продление метро в ТиНАО и Московскую область сделает город ближе для двух миллионов москвичей и 3,7 миллиона жителей Подмосковья.