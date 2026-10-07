На строительство развязки Широтной магистрали в Петербурге выделят почти 7 млрд рублей

В Санкт-Петербурге определяют компанию, которая займется проектированием и строительством первого этапа транспортной развязки Широтной магистрали скоростного движения. Речь идет об участке на пересечении с Союзным проспектом – от улицы Коллонтай до проспекта Энергетиков. Начальная максимальная цена контракта составляет 7,5 млрд рублей, финансирование выделят из городского бюджета, сообщает портал RosTender.info.

Проект включает возведение путепровода через железнодорожные пути Ладожского вокзала. Новая развязка улучшит транспортную доступность Красногвардейского и Невского районов и перераспределит потоки машин в обход загруженных городских магистралей.

Подрядчик разработает рабочую документацию и выполнит строительно-монтажные работы. Прием заявок от потенциальных исполнителей продлится до 22 октября 2026 года. Подготовка проектной документации завершится до середины ноября 2030 года, сдать объект планируют до конца октября 2031 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.