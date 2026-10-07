Реконструкция студенческого корпуса в «Сириусе» обойдется почти в 1,3 млрд рублей

В поселке Сириус обновят 13-й корпус научно-технологического кампуса на улице Воскресенской. Стоимость проекта составляет 1,3 млрд рублей. Финансирование выделят из бюджета федеральной территории через образовательный фонд «Талант и успех», сообщает портал RosTender.info.

Выбор генподрядчика продлится до 9 октября 2026 года. Строители приступят к работам 15 октября 2026 года и завершат обновление объекта к 1 ноября 2027 года.

Реконструкция включает ремонт помещений и установку современного оборудования для жилого и учебного пространства. Проект создаст качественную среду, соответствующую статусу федеральной территории как центра инноваций и подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.