Сергей Цивилев: развитие систем накопителей электроэнергии повышает гибкость энергосистемы

Системы накопления электроэнергии (СНЭ) позволяют эффективнее использовать существующие генерирующие мощности, повышать гибкость энергосистемы и сокращать потребность в строительстве новой генерации.

«Развитие систем накопления электроэнергии - важный инструмент повышения эффективности электроэнергетики. Такие решения позволяют оптимизировать режимы работы энергосистемы, снижать нагрузку на сетевую инфраструктуру в периоды пикового потребления и рациональнее использовать имеющиеся мощности», - отметил Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев по итогам профильного совещания под руководством Президента России Владимира Путина.

Глава Минэнерго сообщил, что в энергосистеме Юга за семь месяцев введено 350 МВт систем накопления электроэнергии. За август они позволили сэкономить порядка 100 млн рублей. Также применение накопителей сократило объем ограничений энергоснабжения потребителей в период планового ремонта и модернизации энергообъектов. Говоря о следующих шагах по расширению применения СНЭ, Министр отметил, что Правительство России уже приняло решение о строительстве накопителей совокупной мощностью 250 МВт на Дальнем Востоке. Системы накопления энергии также востребованы в условиях масштабного внедрения ВИЭ. Министр напомнил, что в общей сложности в России планируется ввести 6,2 ГВт такой генерации.

«Предлагаем будущие конкурсы ВИЭ проводить с применением накопителей», - сказал Сергей Цивилев.

Еще одно направление применения СНЭ - обеспечение устойчивости распределительных сетей. Накопители небольшой емкости могут компенсировать выбывающие мощности при аварийных ситуациях. Такие накопители планируются в мобильном исполнении – они могут устанавливаться ближе к потребителю, а также использоваться для сокращения сроков технологического присоединения. Для повышения устойчивости энергоснабжения бытовых потребителей предлагается наращивать использование автономных источников энергоснабжения на основе солнечной генерации и накопителя.

«Это снизит нагрузку на распределительные сети, а в отдельных регионах страны - необходимость строительства большой генерации», - добавил Министр.

Он также напомнил, что в июне был принят федеральный закон для развития института микрогенерации.