ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (входит в Группу РусГидро) открыл две уникальные для России лаборатории

5 часов назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Церемонии состоялись в рамках XVIII Научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии», которая проходит с 7 по 9 октября в Санкт-Петербурге.

В торжественных мероприятиях приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Иван Егоров, глава Республики Алтай Андрей Турчак, Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин и Генеральный директор ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Алексей Виноградов.

Лаборатория гидравлического транспорта хвостов обогащения и золошлакового материала

Её задача – обосновывать технологии складирования отходов для конкретных предприятий: подбирать решения по сгущению и обезвоживанию, снижать энергозатраты на транспортировку пульпы, проводить независимый аудит проектов.

Лаборатория моделирует работу полупромышленного оборудования на любом этапе жизненного цикла – от обоснования инвестиций до эксплуатации и консервации, что способствует импортозамещению и переводу технологических схем на отечественное оборудование.

Лаборатория технологии переработки золошлакоотвалов и отходов производства промышленности (ЗШО)

Её задача – разработка технологий полной безотходной переработки ЗШО в товарную продукцию. На основе лабораторных разработок создаётся экспериментальная установка для поэтапного внедрения результатов в промышленные решения. Первой площадкой для пилотной установки рассматривается Партизанская ГРЭС (входит в РусГидро).

Перспективная цель – перевод угольных ТЭС РусГидро на безотходный режим и создание в России нового рыночного сектора продукции из ЗШО и других промышленных отходов.

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