В Ленинградской области утвердили проект планировки ОЭЗ «Усть-Луга»

4 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
lenobl.ru
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Комитет градостроительной политики Ленинградской области утвердил проект планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга» в Кингисеппском муниципальном районе. Соответствующее распоряжение № 312 принято 2 октября 2026 года.

На территории ОЭЗ планируется создать производственный комплекс, в состав которого войдут промышленные и складские объекты. Проект также предусматривает размещение инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, включая объекты автомобильного и трубопроводного транспорта, а также сооружения связи.

Реализация проекта запланирована в один этап. Завершить предусмотренные работы предполагается до 2033 года.

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