В Усолье-Сибирском построят жилой дом для сотрудников ТЭЦ-11

В Усолье-Сибирском построят многоквартирный дом для работников местной ТЭЦ-11. Объект появится на улице Береговой. Проект обеспечит жильем специалистов предприятия и укрепит кадровый потенциал станции. Начальная максимальная цена контракта составляет 2,4 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Подрядчик выполнит полный цикл работ: инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, оснащение здания и сдачу его в эксплуатацию. Финансирование выделят из собственных средств застройщика.

Работы начнутся сразу после подписания договора и завершатся до 31 декабря 2027 года. Выбор компании, которая займется строительством, состоится 22 октября 2026 года.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.