Владислав Ховалыг и Андрей Рюмин обсудили работу электросетевого комплекса Тувы в отопительный сезон

Состоялась встреча Главы Республики Тыва Владислава Ховалыга и Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Ключевой темой стала надежная работа сетевой инфраструктуры, в том числе в период зимних максимумов нагрузок. Также обсуждались проекты развития, консолидация энергообъектов и вопросы погашения задолженности предприятий ЖКХ.

«Для жителей Тувы бесперебойное электроснабжение – базовая потребность, от которой зависит повседневная жизнь и работа всей республики. Именно поэтому мы последовательно укрепляем энергетическую инфраструктуру: обновляем сети в частном секторе, подключаем новые жилые и социальные объекты. Совместная работа с «Россетями» позволяет решать эти задачи системно и надежно, делая энергосистему республики устойчивой даже в самые суровые зимы», – отметил Владислав Ховалыг.

«Для энергетиков главной задачей на ближайшие месяцы станет надежное прохождение отопительного сезона. В Туве это особенно важно, учитывая опыт предыдущей зимы, когда республика столкнулась с аномальными морозами. Кроме того, мы видим, что в регионе растет спрос на электроэнергию со стороны предприятий и социальной сферы. Поэтому продолжаем системную работу по развитию и модернизации сетей», – сказал Андрей Рюмин.

Он отметил, что в 2026 году плановый объем инвестиционной программы Группы «Россети» в Туве составляет 9 млрд рублей. Крупнейшие задачи связаны с реализацией Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов Тувы, утвержденного заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком. Работы направлены на технологическое присоединение к сетям новых предприятий, обеспечение надежности Тувинской энергосистемы и усиление энергетических связей с соседними регионами.

В распределительном комплексе продолжается модернизация электросетей в частном секторе: в этом году работы проведены в лево и правобережных садовых товариществах, а также в Вавилинском затоне. Кроме того, энергетики дочерней компании «Россети Сибирь» обеспечили электроснабжение новых жилых комплексов в микрорайонах «Иркутский» и «Монгун» в Кызыле, объектов социальной сферы Каа Хемского района.