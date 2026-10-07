На строительстве энергоблока БРЕСТ-ОД-300 смонтировали теплообменное оборудование в машинном зале

В Северске на строительной площадке энергоблока с инновационным реактором БРЕСТ-ОД-300 выполнен важный этап в монтаже оборудования машинного зала (так называемого «турбинного острова»). В проектное положение установлены два сепаратора-пароперегревателя, каждый высотой 16 метров и массой 95 тонн.

Сепаратор-пароперегреватель — это крупногабаритное теплообменное оборудование, которое устанавливается на двухконтурных атомных электростанциях. Его основная задача — подготовка пара для цилиндра низкого давления турбины. Это необходимо для защиты лопаточного аппарата турбины от эрозии каплями воды и для повышения коэффициента полезного действия всей паротурбинной установки.

До конца 2026 года планируется завершить возведение фундамента турбоагрегата и приступить непосредственно к монтажу турбины энергоблока БРЕСТ-ОД-300.

Атомный энергоблок мощностью 300 МВт с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 (первый в мире энергетический реактор со свинцовым теплоносителем) строится в составе Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения на площадке Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв».

Проект «Прорыв» — это стратегический отраслевой проект «Росатома», который предусматривает создание новой технологической платформы атомной энергетики на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Такая технология позволит исключить тяжелые аварии на АЭС; исключить эвакуацию и отселение населения при возникновении аварий на энергоблоке; вырабатывать электроэнергию без накопления облученного ядерного топлива и многократно повторно использовать отработавшее ядерное топливо, что снимет проблему ограниченности ресурсной базы атомной энергетики. В рамках проекта в городе Северск Томской области, на площадке Сибирского химического комбината (АО «СХК») создается опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК), который позволит отработать технологии, продемонстрировать замыкание ядерного топливного цикла и сделать первый шаг в построении атомной энергетики нового поколения.

Энергосистемы IV поколения – это поколение ядерных энергетических систем (согласно классификации, принятой МАГАТЭ), которое предполагает применение различных технологий, объединенных общим результатом – более высокой эффективностью использования топлива, увеличенной безопасностью, энергоэффективностью, сокращением отработавшего ядерного топлива и т.п. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов. Россия является одним из лидеров в разработке технологий IV поколения: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

Топливный дивизион «Росатома» (управляющая компания – АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе АО «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru

Сибирский химический комбинат (АО «СХК» в г. Северск Томской области, входит в состав Топливного дивизиона «Росатома») объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами: завод разделения изотопов, сублиматный, радиохимический и химико-металлургический заводы. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. На площадке АО «СХК» реализуется проект «Прорыв», направленный на создание новой технологической платформы атомной отрасли на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. www.shk.tvel.ru