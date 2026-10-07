Правительство дало право госкомпаниям закупать технологии у инновационных компаний без конкурса

Правительство выпустило директивы, предусматривающие внесение изменений в положения о закупках акционерных обществ с государственным участием. Изменения предоставляют право приобретать товары, работы и услуги у технологических компаний, включая малые технологические компании — МТК, в качестве единственного поставщика без проведения конкурентных процедур.

«Сегодня технологические компании, в том числе малые технологические, создают передовую и уникальную импортозамещающую продукцию. По аналитическим данным, порядка половины компаний, находящихся в реестре МТК, развиваются в логике замещения иностранных решений. Принятие Правительством директив упростит процесс закупок технологической продукции, доработанной под требования корпораций-заказчиков, и будет способствовать дальнейшему формированию внутренних технологических цепочек», — прокомментировал первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Он также добавил, что директивы предусматривают именно возможность проведения таких закупок, но не обязывают к ним. При этом госкомпании смогут воспользоваться правом приобретения высокотехнологичной продукции у единственного поставщика при соблюдении ряда условий. Ключевое — технология производства товара, работы или услуги должна быть создана или доработана при финансовой поддержке из федерального бюджета в интересах или по инициативе самого акционерного общества, его дочерних или зависимых обществ, государственных корпораций и их «дочек». Сведения о такой технологии должны содержаться в подсистеме государственной поддержки инновационной деятельности ГИС «Экономика» — «Витрина стартапов».

По мнению генерального директора Центра поддержки инжиниринга инноваций Павла Дворниченко, принятые директивы Правительства в том числе позволят повысить эффективность работы институтов развития, оказывающих поддержку технологическому бизнесу.

«Механизм, описанный в директиве, совпадает с нашей моделью работы с корпорациями и опирается на существующую систему Координационных советов, которые уже есть во многих компаниях с госучастием. Изменения в положениях о закупках дадут корпорациям больше свободы в выборе поставщиков и возможность без конкурса покупать решения, созданные по их заказу при господдержке. Это и повысит эффективность самих мер поддержки за счет уменьшения юридических препятствий, и даст больше гарантий к внедрению», — подчеркнул Павел Дворниченко.

Участие в закупках госкомпаний является существенным стимулом для развития новых технологий, создания рабочих мест и уверенного роста экономических показателей предпринимателей, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Принятое Правительством решение позволит создать дополнительные условия для развития малых технологических компаний. В настоящее время из более 7,5 тыс. юридических лиц, которые включены в реестр МТК, в закупках госкомпаний приняли участие 1795 МТК (23% от общего числа компаний). Общий объем закупок компаний с государственным участием у МТК по 223-ФЗ составил 129,5 млрд рублей. Возможность создания продуктов под нужды крупных корпорации это, с одной стороны, новые рынки сбыта для МТК, а с другой стороны — возможность внедрения инновационных решений для реализации инвестиционных программ крупных российских корпораций. Принятые решения позволят снизить барьеры для закупки таких инновационных решений, существенно сократив срок для заключения договоров с МТК», — отметил Александр Исаевич.

Алексей Кепман, генеральный директор «Итекма» — малой технологической компании, разрабатывающей композиционные материалы для применения в приоритетных отраслях промышленности, — поддержал принятую директиву. Продукты компании уже используются при создании отечественных самолетов МС 21-310.