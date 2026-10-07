«Росатом» консолидировал 100% ГК «Дело»

Госкорпорация «Росатом» завершила выкуп доли Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело» и консолидировала 100% компании. Об этом говорится в заявлении генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, опубликованном 7 октября 2026 года.

Следующим этапом станет окончательная консолидация логистических активов госкорпорации. На базе ГК «Дело», FESCO и других транспортных компаний планируется сформировать единый центр управления мультимодальной логистикой, объединяющий автомобильные, железнодорожные и морские перевозки, портовые мощности и экспедирование грузов.

«Наши стратегические цели – это укрепление транспортного суверенитета нашей страны, обеспечение устойчивых международных перевозок и развитие Северного морского пути, а вместе с ним – и Трансарктического транспортного коридора», — заявил Алексей Лихачев.

По оценке госкорпорации, объединение активов и устранение дублирующих инвестиционных расходов позволит в течение ближайших десяти лет сэкономить до 100 млрд рублей. Совокупная доля логистических активов «Росатома» на российском рынке перевалки контейнеров составляет 50%, в сегменте железнодорожных контейнерных перевозок — 44%.

Логистический дивизион госкорпорации располагает контейнерным парком и портовыми мощностями во Владивостоке, Калининграде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Находке. После завершения сделки он вошёл в число 15 крупнейших транспортных операторов стран БРИКС. В дальнейшем «Росатом» намерен войти в первую пятёрку за счёт развития международной морской логистики и расширения сотрудничества с зарубежными партнёрами.

В госкорпорации также заявили о намерении сохранить рабочие места, опыт и сложившиеся традиции коллектива ГК «Дело».

ГК «Дело» — российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. В его состав входят семь морских и 46 сухих терминалов, а также операторы «ДелоПортс», Global Ports, «Рускон», «ТрансКонтейнер» и Сахалинское морское пароходство. Компании группы осуществляют морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, перевалку и экспедирование грузов.