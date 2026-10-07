«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения трех тысяч жителей Санкт-Петербурга
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» завершили капитальный ремонт силового трансформатора 20 МВА на подстанции 35 кВ, обеспечивающей электроснабжение трех тысяч жителей Выборгского района Санкт-Петербурга, а также объектов социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры.
Энергетики выполнили комплекс работ: заменили запорную арматуру, газовое реле, провели ревизию и промывку активной части силового трансформатора. Кроме того, отремонтировали устройство регулирования напряжения под нагрузкой и систему охлаждения, наладили систему релейной защиты и автоматики.
«В рамках адресной программы филиала ведется плановый ремонт оборудования. Все этапы идут строго по утверждённому графику. Чтобы не отключать потребителей, на время работ подача электроэнергии осуществлялась по резервным схемам. Обновление технической базы повысило надежность электроснабжения трех тысяч жителей Выборгского района и обеспечит стабильную работу энергообъектов в осенне-зимний период», — отметил первый заместитель директора — главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» Алексей Гришин.