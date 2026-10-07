«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения трех тысяч жителей Санкт-Петербурга

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» завершили капитальный ремонт силового трансформатора 20 МВА на подстанции 35 кВ, обеспечивающей электроснабжение трех тысяч жителей Выборгского района Санкт-Петербурга, а также объектов социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры.

Энергетики выполнили комплекс работ: заменили запорную арматуру, газовое реле, провели ревизию и промывку активной части силового трансформатора. Кроме того, отремонтировали устройство регулирования напряжения под нагрузкой и систему охлаждения, наладили систему релейной защиты и автоматики.