«Россети Тюмень» завершили подготовку энергообъектов Тобольского округа к зиме

Компания «Россети Тюмень» завершила подготовку электросетевого комплекса Тобольского муниципального округа к периоду максимальных нагрузок на энергосистему предстоящей зимой. Специалисты выполнили ремонт и техническое обслуживание 687 трансформаторных подстанций, трех высоковольтных питающих центров и свыше 25 километров линий электропередачи (ЛЭП).

Значительная часть электросетевого комплекса в Тобольском муниципальном округе расположена в болотистой местности. Для повышения надежности функционирования линий электропередачи энергетики заменили и укрепили 124 опоры, а еще у 104 опорных конструкций усилили фундаменты. На высоковольтных подстанциях выполнен ремонт девяти единиц силового оборудования, в том числе восьми выключателей.

Дополнительную устойчивость энергообъектов к неблагоприятным погодным условиям обеспечит самонесущий изолированный провод (СИП) с повышенной износостойкостью. Специалисты смонтировали свыше трех километров СИП в ходе подготовки электросетевого хозяйства к отопительному сезону. Кроме того, энергетики заменили 152 изолятора, установили 370 птицезащитных устройств и провели расчистку более 330 гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Отметим, что в качестве новых комплектующих использованы материалы отечественного производства.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергоинфраструктуры Тюменской области к предстоящему периоду максимальных нагрузок. Своевременное выполнение профилактических мероприятий позволит обеспечить надежное электроснабжение жителей и социально значимых объектов при прохождении осенне-зимнего периода 2026/2027 годов.