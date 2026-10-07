«Россети Юг» повысят надежность электроснабжения потребителей в Цимлянском районе Ростовской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» в рамках инвестиционной программы реконструируют воздушную линию электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 10 кВ в Цимлянском районе Ростовской области. Это позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей хутора Антонов, а также расположенных рядом фермерских хозяйств.

Энергетики заменят 113 железобетонных опор с применением новых изоляторов штыревого и подвесного типов, а также 15 км стального провода на сталеалюминиевый, который выдерживает большие эксплуатационные нагрузки и более устойчив к внешнему воздействию. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей при значительных ветровых и гололёдных нагрузках, сократятся потери электроэнергии.

Реконструкцию линии электропередачи планируется завершить до конца 2026 года. При выполнении всех видов работ специалисты «Ростовэнерго» будут использовать материалы и оборудование отечественного производства.