«Россети» провели пробные плавки льда на магистральных ЛЭП Юга и Северного Кавказа

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга успешно провел тестирование систем плавки гололеда на 130 магистральных линиях электропередачи в Южном и Северо‑Кавказском федеральных округах. Подтверждена готовность оборудования к надежной работе в отопительный сезон 2026/2027 годов.

Более 70% ЛЭП филиала подвержены интенсивному гололедообразованию. Этому способствуют высокая влажность, сильный ветер, резкие перепады температуры воздуха, характерные для регионов Юга и Северного Кавказа.

Под тяжестью льда могут возникать обрывы проводов и тросов, повреждения опор ЛЭП, приводящие к технологическим нарушениям. Системы плавки позволяют минимизировать влияние непогоды на энергосистему.

Всего энергетики выполнили 158 пробных плавок, в том числе 44 – в Краснодарском крае, 41 – в Волгоградской и Астраханской областях, 46 – в регионах Северного Кавказа.