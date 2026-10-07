Специалисты «Чеченэнерго» легализовали более 835 точек подвеса линий связи на опорах ЛЭП в 2026 году

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» проводят системные мероприятия по выявлению и легализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого комплекса республики.

За девять месяцев 2026 года энергетики узаконили размещение 836 точек подвеса оптоволоконного кабеля на опорах линий электропередачи (ЛЭП).

Несанкционированный подвес ВОЛС на опорах ЛЭП представляет угрозу для стабильного функционирования энергосистемы республики. Наличие стороннего оборудования затрудняет выполнение плановых ремонтных и восстановительных работ, может привести к технологическим нарушениям и перебоям в электроснабжении потребителей. Кроме того, работы специалистов организаций-нарушителей без соответствующей квалификации и соблюдения техники безопасности на энергообъектах под напряжением могут привести к несчастным случаям.

Чтобы работать в правовом поле, операторам связи и интернет-провайдерам необходимо соблюдать установленный порядок: получить в АО «Чеченэнерго» технические условия на размещение ВОЛС, заключить официальный договор возмездного оказания услуг, письменно уведомлять энергокомпанию перед началом любых работ и обеспечивать обязательный инструктаж персонала по технике безопасности.

Энергетики напоминают: сообщить о самовольном монтаже линий связи на опорах ЛЭП можно по круглосуточному бесплатному номеру горячей линии: 8 800 220 0 220 (или 220 – с мобильных устройств). Анонимность гарантируется.