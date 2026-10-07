«Завод ТАТКАБЕЛЬ» представит кабельные решения для ТЭК на Российской энергетической неделе — 2026

ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» (входит в состав ООО «ЭКМ Холдинг») примет участие в Российской энергетической неделе — 2026, которая пройдет с 14 по 16 октября в Москве, в «Гостином дворе».

В рамках выставки оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса продукция предприятия будет представлена на единой выставочной экспозиции Республики Татарстан — стенд № 39СС.

Посетители смогут ознакомиться с образцами кабельно-проводниковой продукции ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ», предназначенной для применения на объектах топливно-энергетического комплекса. Эксперты предприятия представят комплексный портфель высокотехнологичных решений, разработанных с учетом повышенных требований к надежности, безопасности и эффективности эксплуатации оборудования.

Российская энергетическая неделя объединяет представителей энергетической отрасли, производителей оборудования, технологических компаний, органов государственной власти и крупнейших предприятий ТЭК. В 2026 году деловая программа форума охватит ключевые направления развития энергетики — от трансформации нефтегазового рынка и модернизации электроэнергетики до новых энергетических технологий и вопросов технологического суверенитета.

«Кабельная продукция — один из ключевых элементов энергетической инфраструктуры, от ее надежности напрямую зависит стабильность работы объектов. Продукция ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» сегодня применяется на важнейших энергетических объектах страны и соответствует высоким требованиям отрасли к качеству, надежности и безопасности. В нашей линейке есть решения для эксплуатации в холодных климатических зонах, в том числе на объектах, работающих в условиях вечной мерзлоты. Поэтому такие направления повестки РЭН-2026, как развитие энергетики Арктики и удаленных территорий, напрямую соответствуют нашим производственным возможностям и компетенциям», — отметил генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг», председатель Совета директоров ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» Евгений Савин.

Для ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» участие в Российской энергетической неделе станет возможностью представить профессиональному сообществу актуальные разработки предприятия, обсудить перспективные направления развития отрасли и выстроить новые деловые связи с заказчиками и партнерами.

Представители предприятия готовы провести индивидуальные деловые переговоры с потенциальными заказчиками и партнерами. Запланировать встречу, можно заранее направив запрос на электронную почту: office-ztk@zavod-tatcable.ru. В письме просим указать тему предполагаемого обсуждения, предпочтительные дату и время, а также контактные данные.

На официальном сайте РЭН-2026 доступна предварительная регистрация. Посещение выставки является бесплатным.

До встречи на Российской энергетической неделе!

Дата: 14–16 октября 2026 года.

Место проведения: Москва, «Гостиный двор», ул. Ильинка, д. 4.

Стенд ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ»: № 39СС, экспозиция Республики Татарстан.

Вход на территорию «Гостиного двора» осуществляется при наличии паспорта.