Энергетики филиала «Ульяновские распределительные сети» обеспечили электроэнергией более 1 000 объектов региона

Специалисты филиала «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электросетям за 9 месяцев 2026 года. За прошедший период энергетики выполнили более 1 000 подключений различных объектов общей мощностью 30,6 МВт.

Среди объектов – 12 медицинских учреждений, включая фельдшерско-акушерские пункты, три школы, сельскохозяйственные организации, а также социально-значимые объекты и предприятия малого и среднего бизнеса. Большая часть заявок поступила от владельцев частных жилых домов и многоквартирных зданий.

«Технологическое присоединение является одним из приоритетных направлений деятельности филиала. Обеспечение надежного электроснабжения объектов социальной сферы, жилищного строительства и бизнеса напрямую влияет на социально-экономическое развитие Ульяновской области», – отметил директор филиала «Ульяновские распределительные сети» Сергей Анисимович.

Подать заявку на технологическое присоединение можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (Портал-ТП.рф) или мобильное приложение «Россети — личный кабинет». Обратиться можно и через портал «Госуслуги». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по бесплатному телефону 8 800 220 0 220 (220 — для мобильных).

Получить консультацию лично по всем интересующим вопросам потребители могут в филиале и производственных отделениях филиала «Ульяновские РС»: