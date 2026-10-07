Проект нового ТПУ в Сергиевом Посаде направят в Главгосэкспертизу

РЖД начали реализацию проекта строительства нового транспортно-пересадочного узла в Сергиевом Посаде. Как сообщили в компании, грузовой двор уже перенесён на станцию Наугольный, а архитектурно-планировочные решения согласованы с администрацией Московской области. В ближайшее время проектную документацию планируется направить в Главгосэкспертизу России.

Общая площадь нового ТПУ составит 5,5 тыс. кв. метров. Комплекс будет включать восточный и западный вестибюли, а также мост-конкорс, который обеспечит безопасный переход через железнодорожные пути и свяжет две части города. Через него пассажиры смогут выйти на три новые крытые платформы.

В здании оборудуют лифты и эскалаторы, билетные кассы, просторные залы ожидания, санитарные помещения и площади для нужд автовокзала. Для пассажиров с детьми и туристических групп предусмотрят специализированные зоны. Инфраструктуру адаптируют для маломобильных граждан и незрячих пассажиров, в том числе установят заниженные кассы и тактильные навигационные элементы.

В оформлении интерьеров планируется использовать панно и картины сергиево-посадских художников с городскими пейзажами и видами Троице-Сергиевой лавры. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей к вокзалу территории.