Бизнес-центр с общественной инфраструктурой появится в Хорошевском районе

На севере столицы возведут деловой центр с общественной инфраструктурой. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общественно-деловой центр «Поле» возводится по адресу: Ленинградский проспект, владение 37, в Хорошевском районе. Строительство бизнес-центра общей площадью свыше 209,6 тысячи квадратных метров началось в сентябре, сейчас ведутся монолитные работы подземного уровня.

«Застройщик приступил к подготовительным работам на стройплощадке делового комплекса с благоустроенной территорией на севере столицы. Комплекс включает в себя два корпуса высотой 33 и 43 этажа, объединенных стилобатом. Офисные помещения общей площадью 119 тысяч квадратных метров рассчитаны почти на 10 тысяч сотрудников. Торговый центр займет более 8,5 тысячи квадратных метров, где разместятся супермаркет, рестораны, кафе и фудкорт. Под частную медицинскую клинику отведут около 2 тысяч квадратных метров. Также проект предусматривает станцию автомойки и двухуровневый подземный паркинг на 586 автомобилей, 61 место из которых оборудуют зарядными станциями для электромобилей. Дополнительно резидентам и гостям будет доступна наземная стоянка на 69 машин, из них девять оборудованы зарядными станциями», – рассказал Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор контролирует реализацию проекта на земельном участке площадью 1,8 гектара.

«Инспекторы Комитета уже составили график выездных проверок бизнес-центра. В мероприятиях примут участие специалисты подведомственного Центра экспертиз для проведения комплекса лабораторно-инструментальных исследований соответствия конструкций и примененных материалов утвержденным проектным решениям», – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По проекту стилобат имеет плавную бионическую форму, а его третий и четвертый этажи нависают над первым и вторым. Башни будут сужаться кверху, в средней части будут устроены террасы. Фасады выполнят в виде модульной системы со стеклопакетами и вертикальными ламелями, придающими плавность облику. Входные площадки будут находиться на одном уровне с благоустройством и полом первого этажа, без перепадов.

Инженерное оборудование на кровле закрывается продолжением фасада из модульной системы с однокамерным стеклопакетом. Ограждение террас – закаленное стекло триплекс в составе стоечно-ригельной системы высотой 1200 мм для пятого этажа и 1500 мм для этажей террас башен. Козырьки над входами – это нависающие этажи выше. Стеклянные фасады гармонично вписываются в окружающую застройку. Все входные площадки решены в одном уровне с благоустройством и отметкой чистого пола первого этажа, без перепадов.

Проектом предусмотрено два основных уровня озеленения и комфортной среды: на уровне первого этажа и на эксплуатируемой кровле стилобата. На первом этаже высадят крупномерные деревья и кустарники, устроят цветники, установят скамьи, урны, уличные кресла, опоры наружного освещения и светильники на фасаде. На эксплуатируемой кровле четвертого этажа создадут полноценную зону отдыха: высадят около 100 крупномерных деревьев и кустарников, высадят светолюбивые и теневыносливые цветы на площади более 2 тысяч квадратных метров. Здесь же разместят скамьи, столы для коворкинга, теннисные столы, площадки для мини-гольфа, гамаки, амфитеатр, комплексы для воркаута, навесы для зон ланча и коворкинга, а также появятся малые архитектурные формы индивидуального изготовления. Для освещения кровли используют уличные светильники.

Застройщик – ООО «СЗ СТАРТ-АВИАЦЕНТР».