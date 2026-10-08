ChinaCable Compass представил цифровой микроскоп для измерения параметров кабеля

4 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Chinacable.ru
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ChinaCable Compass представил цифровой измерительный микроскоп, предназначенный для контроля толщины изоляции и оболочки, а также других геометрических параметров поперечного сечения кабеля.

Оборудование оснащено экраном, на который выводится увеличенное изображение образца кабельной продукции с измерительной сеткой. Такая конструкция позволяет определять необходимые размеры непосредственно по изображению и сокращать время проведения контрольных операций.

Диапазон увеличения микроскопа составляет от 8 до 50 крат, заявленная точность измерения — 0,001 мм. Прибор рассматривается как промежуточное решение между обычными микроскопами, требующими выполнения последовательных ручных операций, и более дорогостоящими измерительными системами, автоматически определяющими расстояние между заданными точками.

По информации ChinaCable Compass, несколько цифровых микроскопов уже поставлены заказчикам и получили положительные отзывы. Оборудование может применяться в лабораториях и подразделениях технического контроля кабельных предприятий для проверки конструктивных параметров выпускаемой продукции.

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