ChinaCable Compass представил цифровой микроскоп для измерения параметров кабеля

ChinaCable Compass представил цифровой измерительный микроскоп, предназначенный для контроля толщины изоляции и оболочки, а также других геометрических параметров поперечного сечения кабеля.

Оборудование оснащено экраном, на который выводится увеличенное изображение образца кабельной продукции с измерительной сеткой. Такая конструкция позволяет определять необходимые размеры непосредственно по изображению и сокращать время проведения контрольных операций.

Диапазон увеличения микроскопа составляет от 8 до 50 крат, заявленная точность измерения — 0,001 мм. Прибор рассматривается как промежуточное решение между обычными микроскопами, требующими выполнения последовательных ручных операций, и более дорогостоящими измерительными системами, автоматически определяющими расстояние между заданными точками.

По информации ChinaCable Compass, несколько цифровых микроскопов уже поставлены заказчикам и получили положительные отзывы. Оборудование может применяться в лабораториях и подразделениях технического контроля кабельных предприятий для проверки конструктивных параметров выпускаемой продукции.