Энергетики повысили надежность электроснабжения 50 тысяч жителей Югры

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энерготранзиты участвуют в электроснабжении производственных объектов деревообрабатывающих предприятий и более 50 тысяч жителей Советского района. Стоимость технических мероприятий составила порядка 39 млн рублей.

В ходе работ на линиях электропередачи специалисты установили четыре новые металлические опоры и заменили почти 1,4 тысячи полимерных изоляторов на стеклянные аналоги. Смонтированные устройства российского производства отличаются высокими диэлектрическими свойствами, механической прочностью, а также устойчивостью к грозовым перенапряжениям, воздействию ультрафиолета и влаги. Помимо этого, энергетики выполнили ремонт 49 опорных конструкций, обновили 322 гасителя вибрации и оснастили ЛЭП дополнительными птицезащитными устройствами. Чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений из-за соприкосновения веток и деревьев с токоведущими частями, работники компании расчистили порядка 80 гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи.

Капитальный ремонт энергообъектов произведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», целью которой является подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. Реализованные меры повысили надежность электроснабжения шести населенных пунктов и социально значимых объектов, среди которых 15 учебных заведений, 12 детских садов, три больницы и три железнодорожные станции.