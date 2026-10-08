ГК «Терра-Ток» разработала калькулятор для сравнения шинопровода и кабеля

Новый инструмент позволяет предварительно сравнить экономику кабельной и шинопроводной линии с учетом параметров конкретного объекта и определить, какой вариант целесообразнее рассматривать на этапе проектирования.

ГК «Терра-Ток» разработала калькулятор для предварительного сравнения вариантов построения линии электроснабжения на основе шинопровода и кабеля. Инструмент рассчитывает ориентировочную стоимость решений с учетом исходных параметров объекта и позволяет оценить не только первоначальные затраты, но и факторы, влияющие на экономику линии в процессе эксплуатации.

Для расчета пользователь задает основные характеристики будущей линии: ее назначение, ток, протяженность, количество подключаемых потребителей и тип объекта. В расчет также включаются стоимость электроэнергии, горизонт сравнения и актуальные цены оборудования и материалов.

Калькулятор сопоставляет несколько вариантов исполнения — шинопровод и кабель с медными или алюминиевыми проводниками. При сравнении учитываются ориентировочная стоимость линии и монтажа, эксплуатационные потери электроэнергии на выбранном горизонте и совокупные расчетные затраты.

Отдельный блок позволяет учитывать особенности конкретного проекта, которые могут повлиять на выбор решения. Среди них — планы по подключению новых потребителей, ограничения по доступному пространству, требования к срокам монтажа и пожарной безопасности. Для проектов, предполагающих дальнейшее изменение состава оборудования, калькулятор также позволяет сопоставить ориентировочные затраты на последующие подключения.

Таким образом, результат расчета не сводится к сравнению стоимости одного метра кабеля и шинопровода. Инструмент показывает, как на экономику двух вариантов влияют конфигурация линии, условия эксплуатации и требования конкретного объекта, и формирует предварительную рекомендацию на основании введенных параметров.

«На стартовом этапе проекта заказчик часто выбирает между кабелем и шинопроводом, не имея возможности быстро сопоставить варианты в одинаковых условиях. При этом решение зависит не только от первоначальной стоимости оборудования. Имеют значение монтаж, режим эксплуатации, потери, количество потребителей и планы по дальнейшему развитию объекта. Мы собрали эти параметры в одном инструменте, чтобы еще до полноценного проектирования можно было получить предварительную оценку и понять, какой вариант имеет смысл рассматривать дальше», — отметил технический директор Дмитрий Щепанов

В ГК «Терра-Ток» подчеркивают, что калькулятор предназначен именно для предварительной оценки. Он не заменяет проектирование и инженерный расчет: окончательный выбор зависит от схемы электроснабжения, характеристик объекта, трассы, условий эксплуатации, требований нормативной документации и других исходных данных.

Задача инструмента — дать возможность на начальном этапе сопоставить варианты по единому набору параметров, увидеть факторы, которые существенно влияют на итоговую стоимость, и сформировать исходную позицию для дальнейшей работы с инженером.