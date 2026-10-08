Генеральный директор «Россети Урал» проверил ход строительства центра питания в Сысертском округе

Генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников в рамках рабочей поездки оценил ход строительства новой подстанции 35 кВ в Сысертском муниципальном округе.

Сейчас специалисты свердловского филиала компании готовят объект к вводу в работу. Новый центр питания оснащен силовым трансформатором мощностью 4 МВА, современным энергооборудованием отечественного производства. Также энергетики выполнили строительство линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ для подключения новой подстанции и завершают работы по возведению отходящей ЛЭП 6 кВ. До конца октября оборудование центра питания включат под нагрузку. Основная задача подстанции – перераспределение существующей нагрузки с действующих энергообъектов, повышение надежности и качества электроснабжения жителей населенного пункта Ключи и крупных коттеджных поселков. На комплекс мероприятий по строительству новых энергобъектов из инвестиционной программы «Россети Урал» направлено порядка 140 миллионов рублей.

«Компания «Россети Урал» держит на особом контроле электроснабжение населенных пунктов Сысертского муниципального округа, учитывая активную застройку и развитие данной территории. Этой зимой мы фиксировали здесь случаи превышения допустимой нагрузки на электросетевую инфраструктуру, что приводило к низкому качеству электроснабжения и технологическим нарушениям. Поэтому было принято решение о строительстве нового центра питания, который позволит обеспечить существующие потребности в электроэнергии при условии ее нормированного потребления согласно величинам договоров технологического присоединения», – отметил Дмитрий Воденников.

Напомним, что в январе 2026 года при аномально низких температурах в населенном пункте Ключи специалисты компании в круглосуточно режиме контролировали работу энергообъектов, выполняли мониторинг нагрузки, оперативно реагировали на технологические нарушения, выявляли случаи безучетного потребления электроэнергии. Кроме того, на встречах с представителями органов власти и местными жителям энергетики представляли свои разработки по повышению надежности электроснабжения населенного пункта.