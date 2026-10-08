НРА подтвердило кредитный рейтинг «Россети Волга» на максимальном уровне

3 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Волга
Авторы и источники / Правообладателям

Национальное рейтинговое агентство (НРА) в очередной раз подтвердило компании максимальный уровень национального кредитного рейтинга – «ААA|ru|». Оценка соответствует уровню финансовых обязательств Правительства РФ.

«Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 месяцев.

Аналитики отметили сильный бизнес-профиль и рыночные позиции компании, зрелую систему управления рисками и комфортную ликвидную позицию, низкую долговую нагрузку и достаточный уровень рентабельности активов.

Подтверждение уровня кредитного рейтинга «Россети Волга» показывает повышение инвестиционной привлекательности, упрочнение финансового положения и имиджа компании на финансовом рынке, а также обеспечивает получение наиболее привлекательных условий при осуществлении заимствований.

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