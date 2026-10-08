Порядка 5,5 млн кв. м недвижимости введено в эксплуатацию по проектам комплексного развития территорий

Комплексное развитие территорий (КРТ) – механизм, который позволяет быстрее вовлекать в оборот неэффективно используемые территории, в первую очередь под жилищное строительство. Этот инструмент обновления городской застройки работает с 2021 года и постепенно набирает темпы. Он предусматривает строительство современного жилья, объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также расселение граждан из аварийных домов. На сегодняшний день по проектам КРТ введено в эксплуатацию 5,5 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Правительство продолжает вести системную работу в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни„ по созданию комфортных, современных условий для жизни. В том числе и через механизм комплексного развития территорий, который всё активнее применяется в регионах России. Этот инструмент позволяет обновлять города системно – вместе с жильём создавать современную социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру, избавляться от хаотичной точечной застройки и задавать новый стандарт среды для жизни. С 2021 года по проектам комплексного развития территорий введено в эксплуатацию порядка 5,5 млн кв. м недвижимости, из них более 4,6 млн кв. м – это жильё. Только за неполный 2026 год введено свыше 1 млн кв. м жилья. К 2030 году проекты КРТ должны составлять 10% от общего ввода жилья в стране – это наш ориентир для качественного обновления населённых пунктов», – сказал Марат Хуснуллин.

В настоящее время в 81 регионе в активной стадии реализации – 1558 проектов КРТ на площади более 30 тыс. га. Градостроительный потенциал данных проектов составляет порядка 229 млн кв. м недвижимости, в том числе более 171 млн кв. м жилой площади.

«Инструмент комплексного развития территорий является эффективным способом для качественного обновления городского пространства. Напомню, что с марта 2025 года вступили в силу новые важные нормы о возможности применять механизм КРТ к территориям с домами блокированной застройки и объектами индивидуального жилищного строительства, закреплять в договорах КРТ обязательства по созданию инфраструктуры. Также по поручению Президента проекты комплексного развития территорий впервые получили федеральное финансирование. В программу вошли 37 субъектов. Это регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности, а также субъекты, для которых разрабатываются индивидуальные программы социально-экономического развития. Хочу отметить масштабы работ по КРТ: всего в проработке 2197 территорий общей площадью 55,7 тыс. га», – сообщил первый заместитель Министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

В том числе в работе 131 территория, комплексное развитие которых осуществляется ПАО «ДОМ.РФ», общей площадью 5,3 тыс. га с градостроительным потенциалом 23,16 млн кв. м.

В рамках расселения аварийного жилья оператор этой программы – Фонд развития территорий частично компенсирует застройщикам затраты на эти цели по проектам КРТ.

«Расселение непригодного для проживания жилищного фонда в рамках КРТ ведётся в 37 регионах. Благодаря этому порядка 26,88 тысячи человек смогли улучшить свои жилищные условия, а общая площадь расселённых домов составила 465,66 тыс. кв. м. Лидерами по объёмам расселения стали: Свердловская область – 170 тыс. кв. м, Ямало-Ненецкий автономный округ – 74 тыс. кв. м, Архангельская область – 67 тыс. кв. м, Пермский край – 47 тыс. кв. м, Тюменская область – 40 тыс. кв. м. Благодаря КРТ на месте непригодной застройки появляются новые кварталы, а люди получают достойные условия для жизни», – отметил гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Механизм КРТ позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые или неэффективно используемые земли, чтобы преобразовать их в современные городские кварталы.

Например, в активной стадии реализации находится проект в Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта площадью 367,8 га. Общий градпотенциал проекта составляет более 4 млн кв. м, в том числе 1,51 млн кв. м жилья. На сегодняшний день введено уже порядка 277 тыс. кв. м жилья. В рамках проекта предусматривается строительство 11 детских садов на 2,8 тыс. мест, 6 школ на 6,5 тысячи учащихся, а также поликлиники.

Проект КРТ в деревне Кондратово Пермского края реализуется на площади 42,5 га. Общий градпотенциал проекта составляет 328,6 тыс. кв. м, включая 300,6 тыс. кв. м жилья. Ввод на данном этапе составляет 38,9 тыс. кв. м жилья. Также проектом предусмотрено строительство детского сада на 450 мест, благоустройство территории, строительство инженерной инфраструктуры, безвозмездная передача земельных участков под размещение двух зданий дошкольных учреждений на 480 мест и школы на 1225 мест.

Реализуется масштабный проект в городе Улан-Удэ Республики Бурятия. Уникальность проекта заключается в том, что территория комплексного развития расположена в исторической части города, а в застройку включены 13 объектов культурного наследия. На территории 35,2 га предусмотрено строительство многоквартирных домов площадью 200 тыс. кв. м, опережающими темпами строится школа на 760 мест, планируется строительство двух детских садов, объекта здравоохранения, кампуса, театра, национального музея.