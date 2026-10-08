РЖД создают отечественную систему железнодорожной сети связи нового поколения

Об этом на сессии «Инфраструктура нового технологического цикла» форума «Цифровые решения» заявил замглавы РЖД Евгений Чаркин.

Отечественная система технологической железнодорожной сети связи создаётся на базе стандартов LTE и 5G.

– В Европе есть стандарт FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), а мы создаём отечественный импортонезависимый стандарт железнодорожной связи в кооперации с партнёрами из дружественных стран, – рассказал Евгений Чаркин.

Использование широкополосных каналов связи позволяет гибко управлять трафиком, обеспечивать критические коммуникации, практически мгновенно передавать большие объëмы данных, а также подключать множество устройств одновременно. В состав информационно-управляющих систем будут включены такие технологии, как виртуальная сцепка, управление движением поездов с уровнем автоматизации УА4, интернет вещей и другие.



Внедрение в России нового стандарта железнодорожной связи позволит повысить эффективность и безопасность всей железнодорожной системы.



Говоря о современных трендах, Евгений Чаркин привёл в пример развитие технологий связи для высокоскоростного движения.



– Важнейший элемент — конечно, это связь для пассажиров. И здесь современные условия, высокие скорости накладывают очень серьезные ограничения на работу традиционных методов связи. Поэтому мы параллельно работаем с операторами мобильной связи с точки зрения LTE, но в качестве базовой технологии рассматриваем спутниковую связь. Совместно с партнёрами из «Бюро 1440» готовим основу для того, чтобы поезда на ВСМ обеспечивали пассажиров связью через спутник. Абонентский терминал для железнодорожного транспорта сейчас установлен для испытаний на вагоне-лаборатории, тесты идут хорошо, – сообщил Евгений Чаркин.