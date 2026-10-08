Системный оператор представил отраслевому сообществу разработки в сфере релейной защиты и противоаварийной автоматики

В Тобольске на V научно-технической конференции «Цифровые и интеллектуальные системы РЗА» Системный оператор представил технологические решения, направленные на внедрение цифровых технологий в электроэнергетике.

Мероприятие было посвящено вопросам проектирования, строительства, эксплуатации и подготовки кадров для высокоавтоматизированных подстанций, а также перспективам внедрения отечественных цифровых решений.

Начальник службы релейной защиты и автоматики АО «СО ЕЭС» Александр Козырев представил доклад о переводе обмена данными технического учета и анализа функционирования устройств РЗА в формат cimxml.

По его словам, обмен данными в соответствии с требованиями серии ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики» позволит синхронизировать сведения об устройствах РЗА в информационных моделях различных субъектов отрасли, автоматизировать формирование отчетной и статистической информации о показателях работы устройств РЗА, повысить качество и достоверность данных.

«Уже сегодня Единая информационная модель, разработанная и используемая Системным оператором, полностью соответствует требованиям ГОСТ 58651.10 в части моделирования устройств РЗА и реализованных в их составе функций. Она включает более 165 тысяч устройств РЗА и свыше 450 тысяч функций», – отметил Александр Козырев.

Заместитель начальника Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС» Юрий Лужковский рассказал о технологии маршрутизируемых GOOSE-сообщений – усовершенствованном способе передачи дискретных сигналов устройств цифровой подстанции для оптимизации работы систем автоматического противоаварийного управления. Идея создания указанной технологии появилась у АО «СО ЕЭС» в рамках выполнения работ по разукрупнению низового устройства централизованной системы противоаварийной автоматики ОЭС Урала на подстанции 500 кВ Южная. Конкретные решения были разработаны ПАО «Россети» и НТЦ «ФСК ЕЭС» по программе НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок) при участии коллег из Системного оператора.

В отличие от традиционной технологии GOOSE, работающей в границах одной подстанции, новое решение впервые в истории ЕЭС России позволяет вывести сигналы за пределы локальной сети и передавать их по существующим каналам связи между объектами электроэнергетики.

«Новое решение позволяет сократить время доставки управляющих команд и обеспечивает гибкую настройку их передачи. В аварийных ситуациях это дает возможность минимизировать объем отключаемого генерирующего оборудования и потребителей, снизить затраты на внедрение противоаварийной автоматики», – сказал Юрий Лужковский.

В рамках конференции прошли соревнования среди специалистов по проектированию и эксплуатации цифровых подстанций, в которых свои навыки проверили специалисты сетевых, генерирующих и инжиниринговых компаний, а также студенты профильных вузов.

Научно-техническая конференция «Цифровые и интеллектуальные системы РЗА» проводится с 2022 года компанией «СИБУР» и является одной из практико-ориентированных площадок для обсуждения актуальных вопросов цифровизации в электроэнергетике России. В ней традиционно принимают участие представители Минэнерго России, крупнейших энергокомпаний и промышленных предприятий, профильных научных центров, ведущих отечественных разработчиков и производителей цифровых решений.