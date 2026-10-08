Сумки и рюкзаки ARMATOOL — удобная организация инструмента электромонтажника

Сумки и рюкзаки ARMATOOL предназначены для удобного и компактного хранения инструментов и расходных материалов, приборов для тестирования СКС, хранения технической документации, а также для перевозки в городских условиях, в том числе в общественном транспорте.

Выполнены в лаконичном урбанистичном дизайне из современных материалов с максимальными грязе- и водоотталкивающими свойствами. Отсутствие наружных элементов, нашивок и вставок позволяет легко очищать сумки и рюкзаки от строительной пыли.

Преимущества сумок и рюкзаков ARMATOOL

Прочная фурнитура, обеспечивающая долгую службу и переноску тяжелых инструментов.

Дополнительная прошивка лямок и ремней для прочности.

Единые взаимозаменяемые наплечные ремни с усиленными карабинами.

Усиленные молнии с защитой от проникновения влаги.

Отделение для бейджика владельца.

Световозвращающая полоса.

Технические характеристики сумок и рюкзаков ARMATOOL