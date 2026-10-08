Сумки и рюкзаки ARMATOOL — удобная организация инструмента электромонтажника

2 часа назад
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Источник:
Группа компаний IEK
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Сумки и рюкзаки ARMATOOL предназначены для удобного и компактного хранения инструментов и расходных материалов, приборов для тестирования СКС, хранения технической документации, а также для перевозки в городских условиях, в том числе в общественном транспорте.

Выполнены в лаконичном урбанистичном дизайне из современных материалов с максимальными грязе- и водоотталкивающими свойствами. Отсутствие наружных элементов, нашивок и вставок позволяет легко очищать сумки и рюкзаки от строительной пыли.

Преимущества сумок и рюкзаков ARMATOOL

  • Прочная фурнитура, обеспечивающая долгую службу и переноску тяжелых инструментов.
  • Дополнительная прошивка лямок и ремней для прочности.
  • Единые взаимозаменяемые наплечные ремни с усиленными карабинами.
  • Усиленные молнии с защитой от проникновения влаги.
  • Отделение для бейджика владельца.

Световозвращающая полоса.

Технические характеристики сумок и рюкзаков ARMATOOL

  • Материал: полиэстер 1680D Оксфорд с PVC-пропиткой.
  • Подкладка: полиэстер 600D Оксфорд.
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IEK GROUP
IEK GROUP – российский производитель, предлагающий решения для проектов в сфере строительства, промышленности и энергетики.