Сумки и рюкзаки ARMATOOL — удобная организация инструмента электромонтажника
2 часа назад
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Сумки и рюкзаки ARMATOOL предназначены для удобного и компактного хранения инструментов и расходных материалов, приборов для тестирования СКС, хранения технической документации, а также для перевозки в городских условиях, в том числе в общественном транспорте.
Выполнены в лаконичном урбанистичном дизайне из современных материалов с максимальными грязе- и водоотталкивающими свойствами. Отсутствие наружных элементов, нашивок и вставок позволяет легко очищать сумки и рюкзаки от строительной пыли.
Преимущества сумок и рюкзаков ARMATOOL
- Прочная фурнитура, обеспечивающая долгую службу и переноску тяжелых инструментов.
- Дополнительная прошивка лямок и ремней для прочности.
- Единые взаимозаменяемые наплечные ремни с усиленными карабинами.
- Усиленные молнии с защитой от проникновения влаги.
- Отделение для бейджика владельца.
Световозвращающая полоса.
Технические характеристики сумок и рюкзаков ARMATOOL
- Материал: полиэстер 1680D Оксфорд с PVC-пропиткой.
- Подкладка: полиэстер 600D Оксфорд.