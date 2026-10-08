УНКОМТЕХ на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

УНКОМТЕХ в составе делегации Кировской области принял участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая проходила с 30 сентября по 2 октября в Минске при поддержке Минэнерго РБ.

Делегацию Кировской области представляли Председатель Правительства региона Михаил Сандалов, заместитель Председателя Правительства Денис Пестриков, министр промышленности, предпринимательства и торговли Евгений Соколов, а также представители холдинга «УНКОМТЕХ» и другие компании Кировской области.

В ходе насыщенной программы переговоров делегация провела встречи с руководством промышленных гигантов - Минского завода имени Октябрьской революции и БелАЗа.

В завершение первого дня заместитель директора по маркетингу холдинга «УНКОМТЕХ» Дмитрий Вадимович Кин выступил с докладом перед министром энергетики Республики Беларусь Денисом Равильевичем Морозом. Ключевой темой презентации стали инновационные провода для ЛЭП АСк2у и кабели ИРКАБ. Белорусская сторона подтвердила интерес к продукции «Кирскабеля» на самом высоком уровне.

На полях выставки Дмитрий Кин вместе с руководителем минского филиала Олегом Дубоделовым провёл встречи с генеральным директором государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» Андреем Панченко и руководителями профильных РУП. В ходе этих встреч были продемонстрированы преимущества кабелей ИРКАБ и инновационных проводов производства «УНКОМТЕХ».

Переговоры, проведённые «УНКОМТЕХ» на «ИННОПРОМ. Беларусь», задают вектор дальнейшего сотрудничества с белорусским энергетическим комплексом. Интерес, подтверждённый на уровне министра энергетики и руководства «Белэнерго», создаёт основу для практической реализации проектов.

Ожидается, что конкретные параметры сотрудничества между Кировской областью и Республикой Беларусь будут уточнены в ходе заседания рабочей группы по взаимодействию между правительством Кировской области и правительством Республики Беларусь, которое планируется провести в Кирове в ноябре - декабре.