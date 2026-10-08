В Вологодской области восстановят шлюз на историческом водном пути

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту реставрации и приспособления к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Шлюз № 1» в городе Вытегра Вологодской области.

Деревянный Шлюз №1 является частью гидротехнических сооружений в составе исторической Мариинской водной системы, созданной в 1810 году. Она соединяла Волгу с Балтийским морем через реки Шексна, Ковжа и Вытегра. Все входящие в систему сооружения признаны уникальными памятниками инженерной науки XIX века и охраняются в статусе объектов культурного наследия федерального значения.

Шлюз №1 расположен в городе Вытегра на набережной Лейтенанта Чеботарева. «Проект сохранения и приспособления памятника к современному использованию предполагает восстановление действующей модели исторического деревянного шлюза постройки 1890-1896 годов для туристического показа. Для этого планируется устройство подземной экспозиционной камеры, откуда посетители смогут увидеть подлинные элементы конструкций шлюза на своих исторических местах», - рассказал представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Александр Малахов.

Для туристов также обустроят смотровые маршруты, включающие стеклянные павильоны, лестницы, металлические и деревянные ходовые мостки. На всех переходах и смотровых площадках установят ограждения на безопасной высоте.

Застройщик - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вытегорский объединенный музей».

Генеральный проектировщик – ООО «Проектная группа “Риедер”».